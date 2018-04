Altri due personaggi disono stati svelati oggi da Bandai Namco Entertainment Europe: Stain e Shota Aizawa si uniranno al cast di, titolo previsto per il 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Digital via Steam e altri distributori.

L’Hero Killer Stain può paralizzare il proprio bersaglio ingerendo campioni del loro sangue. Basta leccare il sangue dal suo coltello per attivare la sua Unicità.

Shota Aizawa, conosciuto anche come Eraser Head, è un Pro Hero e un insegnante della Classe 1-A della U.A. La sua Unicità gli permette di annullare i poteri di chiunque solo guardandolo. My Hero Academia One's Justice uscirà nel 2018 su PC (vis Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.