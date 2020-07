Bandai Namco annuncia l'evento Play Anime Live a luglio

Bandai Namco Games America ha annunciato Play Anime Live, uno showcase dedicato alle novità sui giochi (presumibilmente a tema anime e manga, almeno a giudicare dal nome dell'evento) in arrivo prossimamente su PC, console e mobile.

La trasmissione andrà in onda il 23 luglio alle 01:00 del mattino ora italiana, il publisher promette interviste con gli sviluppatori, nuovi trailer, annunci, gameplay e tanto altro ancora. La lineup non è stata svelata ma con ogni probabilità assisteremo a reveal incentrati sui giochi anime e manca prodotti su licenza da Bandai Namco, possiamo aspettarci novità per brand come Dragon Ball, Naruto Shippuden, One Piece, Saint Seiya, Jojo e magari anche per Jump Force.

Difficile al momento saperne di più, chissà che Bandai Namco non possa sfruttare questa occasione per annunciare un nuovo videogioco di Dragon Ball, magari il tanto atteso Dragon Ball Xenoverse 3 o il rumoreggiato Dragon Ball FighterZ, anche se al momento si tratta solamente di ipotesi prive di conferma.

Ne sapremo certamente di più a fine mese, quando Bandai Namco trasmetterà il suo show Play Anime Live, visibile su Facebook, Twitch e YouTube.