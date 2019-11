Bandai Namco annuncia i festeggiamenti per i 40 anni di Pac-Man

Bandai Namco Entertainment invita i fan di Pac-Man di tutto il mondo a partecipare all’iniziativa Join the Pac e prepararsi a un anno di festeggiamenti nel 2020 per commemorare il 40° anniversario di Pac-Man come icona dei videogiochi e della cultura popolare.

Nato il 22 maggio del 1980, Pac-Man è subito diventato famosissimo nelle sale giochi e in seguito attraverso una serie di apparizioni di branding e intrattenimento. Essendo uno dei personaggi dei videogiochi più famosi al mondo, l’immagine e il marchio di Pac-Man sono tra i più noti in assoluto e sono ancora alla ribalta in prossimità del suo quarantesimo anno di divertimento offerto ai fan di ogni età.

Le celebrazioni del 40° anniversario di Pac-Man nel 2020 includeranno il debutto di un nuovo brano dedicato, composto dal celebre artista della tecno giapponese Ken Ishii e accompagnato da un video musicale diretto da Yuichi Kodama, che nel 2008, ha conquistato numerosi riconoscimenti tra Cannes International Advertising Festival, Clio Awards e One Show Interactive, oltre a essere stato il capo regista per la cerimonia di consegna delle bandiere alla chiusura delle Olimpiadi di Rio nel 2016. Inoltre, stiamo lavorando a molti crossover con marchi come Kipling, Champion, Timex e Bait mentre i fan potranno anche partecipare all’iniziativa Join the Pac in occasione di eventi celebrativi che si svolgeranno durante l’intero anno in tutto il mondo.

“Siamo davvero felici di poter celebrare 40 anni di Pac-Man con i nostri fan in tutto il mondo e non vediamo l’ora di svelare tutte le iniziative che abbiamo in programma nel corso dell’anno”, ha dichiarato Herve Hoerdt, vicepresidente senior Marketing, Digital & Content di Bandai Namco Entertainment Europe. “Siamo riusciti a creare una serie di partnership e innovazioni per il marchio per un intero anno, a dimostrazione dell’incredibile popolarità di Pac-Man”.