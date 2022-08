Bandai Namco annuncia i giochi della Gamescom, c'è anche One Piece Odyssey

Bandai Namco Games Europe ha confermato la sua presenza alla Gamescom di fine agosto con una lineup software che include tre diversi giochi: Park Beyond, The Dark Pictures Anthology The Devil in Me e One Piece Odyssey.

Park Beyond è il nuovo gioco del simulatore di gestione di parchi di divertimento, sviluppato dallo studio tedesco Limbic Entertainment. "Nei panni di un architetto visionario, i giocatori affronteranno il fantastico compito di progettare e gestire ogni singolo dettaglio del parco di divertimento che hanno sempre sognato."

The Devil in Me è il nuovo gioco della The Dark Pictures Anthology, la serie di giochi horror progettata per offrire una nuova esperienza di gioco terrificante. In The Devil in Me, la troupe della Lonnit Entertainment ha ricevuto una misteriosa chiamata telefonica da un uomo di nome Granthem Du'Met, che promette loro un tour esclusivo di una fedele riproduzione del castello della morte di H. H. Holmes. Il fondatore della Lonnit Entertainment, Charlie Lonnit, crede che questa visita possa salvare il network.

One Piece Odyssey porta invece la ciurma di Cappello di paglia in una nuova isola, dove i suoi membri potranno vivere nuove avventure e affrontare potenti nemici ed enormi boss in alcuni combattimenti a turni davvero avvincenti. Tra i personaggi confermati: Rufy, Roronoa Zoro, Nami, Franky, Sanji, Usop, Nico Robin, TonyTony Chopper e Brook.