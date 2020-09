Bandai Namco annuncia la lineup per il TGS 2020: c'è anche il gioco delle Mini 4WD

Bandai Namco Games Japan ha annunciato la lineup per il Tokyo Game Show 2020, in programma dal 23 al 27 settembre. Poche le novità da parte del publisher giapponese ma non mancano alcune sorprese.

Tutti i titoli della lineup sono già noti, tra i giochi presenti troviamo Captain Tsubasa Rise of New Champions, Jump Force, Katamari Damacy Reroll, Project CARS 3 e Little Nightmares 2.

Bandai Namco TGS 2020

Captain Tsubasa Rise of New Champions (PS4, Switch, PC)

Dragon Ball Z Kakarot (PS4, Xbox One, PC)

Jump Force Deluxe Edition (Switch)

Kamen Rider: Memory of Heroez (PS4, Switch)

Katamari Damacy Reroll (PS4, Xbox One)

Little Nightmares II (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Mini 4WD Hyper Dash Grand Prix (iOS, Android)

Mobile Suit GUndam Extreme VS. Maxiboost ON (PS4)

Project CARS 3 (PS4, Xbox One, PC)

Pro Yakyuu Famista 2020 (Switch)

Scarlet Nexus (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

Sword Art Online Alicization Lycoris (PS4, Xbox One, PC)

Sword Art Online Alicizatin Rising Steel (iOS, Android)

Da citare Mini 4WD Hyper Dash Grand Prix per mobile, gioco di corse basate sulle celebri automobile Tamiya, e Kamen Rider Memory of Heroez, quest'ultimo probabilmente destinato a restare confinato al solo Giappone. Previsto anche uno show in streaming intitolato TGS 2020 Online Bandai Namco Eight-Hour TV in programma per il 27 settembre, della durata di otto ore. I contenuti non sono stati resi noti.