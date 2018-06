Bandai Namco annuncia un nuovo capitolo di Tales of per Console

In occasione del Tales of Festival 2018, Bandai Namco Entertainment ha annunciato un nuovo gioco della serie JRPG Tales of in sviluppo per console. Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo capitolo inedito.

Come segnalato da Gematsu, l'annuncio di Bandai Namco è arrivato nelle ultime ore durante la nuova edizione del Tales of Festival, confermando l'esistenza di un nuovo JRPG della serie Tales of in sviluppo per console.

Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul gioco, a parte il fatto che si tratterà di un capitolo inedito e non di un remake, di uno spin-off o di un remaster. A tal proposito, ricordiamo che all'E3 2018 di Los Angeles è stato annunciato Tales of Vesperia Definitive Edition, in arrivo questo inverno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC con una serie di migliorie tecniche.

Bandai Namco ha inoltre annunciato che il Tales of Vesperia 10th Anniversary Party si terrà il 16 settembre al Maihama Amphitheater, occasione in cui potremo conoscere ulteriori dettagli sul nuovo capitolo di Tales of e sul cast coinvolto nel progetto. Per rimanere aggiornati con tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.