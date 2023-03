Bandai Namco annuncia a sorpresa Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4

In occasione del Dragon Ball Games Battle Hour 2023 che proprio in queste ore si sta svolgendo a Las Vegas, a sorpresa la divisione americana di Bandai Namco Entertainment ha tirato fuori dal proprio cilindro il primissimo teaser trailer di un nuovo Dragon Ball Budokai Tenkaichi.

Sfortunatamente il titolo appena annunciato non dispone ancora di una finestra di lancio anche solo approssimativa e al momento non sappiamo nemmeno su quali piattaforme girerà, in quanto il presentatore dell’evento ha specificato che il progetto si trova ancora nelle “fasi iniziali dello sviluppo”. Possiamo comunque presumere che questo approderà quantomeno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.



Non è nemmeno chiaro se si tratti di Budokai Tenkaichi 4 o se sia invece reboot. Quel che è certo è che il picchiaduro sarà incentrato anche su Dragon Ball Super, non a caso durante il filmato consultabile in cima all’articolo è possibile ammirare Goku trasformarsi in Super Saiyan Blue (o Super Saiyan God Super Saiyan, se preferite).



In attesa che Bandai Namco ci fornica maggiori dettagli sul prodotto, possiamo solo ipotizzare che il suo sviluppo sia stato affidato ancora una volta ai ragazzi di Spike (oggi Spike Chunsoft), che a suo tempo realizzarono i vari episodi delle serie Budokai Tenkaichi e Raging Blast, senza dimenticare Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi.



Come saprà chiunque abbia già consultato il nostro speciale su Dragon Ball: Budokai Tenkaichi 4, solo pochi mesi or sono la redazione di Everyeye.it aveva provato a immaginare come potesse essere un eventuale nuovo capitolo della serie di picchiaduro. Sempre a proposito dell'opera di Akira Toriyama, avete già dato un'occhiata al nostro recente speciale su Dragon Ball Z: The Legend per PS1?