Bandai Namco annuncia il torneo Tekken World Tour 2018

ha annunciato il, nuova edizione del torneo competitivo che vedrà protagonista Tekken 7 . L'evento si svolgerà in tre fasi, rispettivamente in America, Europa e Asia.

La prima fase si terrà ad Atlanta, in Georgia, dal 16 al 18 marzo, maggiori dettagli sulle prossime tappe saranno comunicati in un secondo momento. Il torneo, organizzato in collaborazione con Twitch, sarà trasmesso interamente sulla nota piattaforma di streaming, lo scorso anno l'evento ha riscosso un notevole successo, mettendo in palio 200.000 dollari per il campione del mondo.

Vedremo cosa riserverà l'edizione 2018 del Tekken World Tour, l'obiettivo di Bandai Namco è quello di far imporre il torneo nel panorama delle maggiori competizioni eSport dedicate ai picchiaduro.