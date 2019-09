Bandai Namco si appresta a riportare in vita Splatterhouse, Mr. Driller e Klonoa?

Lo scorso anno Bandai Namco ha pubblicato Katamari Damacy Reroll, remaster del gioco omonimo lanciato in Giappone con il titolo Katamari Damacy Encore. Recentemente il publisher ha registrato nuovi marchi con il termine "Encore", facendo pensare al possibile ritorno di una serie di classici targati Namco.

Un primo esempio è Kotoba no Puzzle Moji Pittan Encore, rompicapo basato su Kotoba no Puzzle Moji Pittan uscito su Nintendo Wii, il publisher giapponese tuttavia ha registrato anche altri marchi, tra cui Klonoa Encore, Genpei Touma Den Encore, Mr. Driller Encore, Splatter House Encore e Wagyan Land Encore, tutti riferiti a titoli del catalogo Bandai.

E' stato scoperto inoltre che l'azienda ha registrato un trademark per Rise of New Champions in collaborazione con Shueisha, probabilmente per dare vita a un nuovo gioco basato su una proprietà intellettuale pubblicata sulla rivista Jump.

Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito, al momento il colosso giapponese non ha annunciato nulla a riguardo ma possibile pensare che l'idea sia quella di dare vita a una serie di remastered sotto la collana "Encore", tramite la quale riproporre giochi che hanno fatto la storia di Bandai Namco.