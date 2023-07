Bandai Namco apre un canale musicale dedicato a suoi titoli più iconici

Bandai Namco Europe ha inaugurato Bandai Namco Game Music, il nuovo canale YouTube dedicato alle Colonne Sonore Originali dei suoi titoli iconici, da Elden Ring a Tekken, da Tales of Arise a Soulcalibur.

Benché sia nato di recente, il canale ospita già più di mille tracce iconiche dai numerosi titoli che compongono il parco giochi di Bandai Namco. Potrete ascoltarle tutte gratuitamente dal canale Youtube Bandai Namco Game Music, in cui per ora sono a disposizione le colonne sonore dei seguenti franchise:

Elden Ring

Dark Souls

Code Vein

Little Nightmares

Soulcalibur

Tekken

Tales of Arise

The dark Pictures Anthology

Park Beyond

In occasione dell'apertura di questo nuovo canale musicale, lo Chief Marketing and Sales Officer di Bandai Namco Europe, Anthony Macaré, ha dichiarato:

“La musica è una componente chiave, in grado di trasformare un videogioco in un viaggio epico che vivrà nella memoria dei fan per sempre. Aprire questo canale dedicato alla musica dei nostri giochi è il nostro modo per condividere le più memorabili colonne sonore con tantissimi giocatori ed espandere le nostre IP fuori dal mondo del gaming. Abbiamo voluto che i nostri fan potessero portare queste avventure nel loro quotidiano e scoprire nuove storie”.

Vi ricordiamo anche che è di recente stata condivisa anche la line-up di Bandai Namco alla Gamescom 2023, l'imminente convention che si terrà a Colonia negli ultimi giorni di agosto.