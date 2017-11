Bandai Namco apre un sito teaser: protagonisti un microonde e un piccolo uovo

ha aperto nelle scorse ore un misterioso sito teaser che sembra preannunciare il reveal di un nuovo gioco, probabilmente una nuova IP. La pagina in questione contiene una GIF interattiva con protagonista un forno a microonde.

Cliccando sul forno apparirà un piccolo uovo e un conto alla rovescia che terminerà tra 10 giorni, ovvero il prossimo 4 dicembre. Non è chiaro al momento quale gioco si celi effettivamente dietro questo reveal, anche se la presenza dell'uovo farebbe pensare a My Tamagotchi Forever, titolo però già annunciato ufficialmente nella giornata di ieri.

Non ci resta che attendere per saperne di più in merito al gioco misterioso... secondo voi di cosa potrebbe trattarsi? Aspettiamo i vostri pareri nello spazio dedicato ai commenti.