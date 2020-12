Bandai Namco: in arrivo nuovi annunci e contenuti extra per Ace Combat 7

Discutendo ai microfoni della nota rivista giapponese Famitsu, gli sviluppatori di Bandai Namco Entertainment hanno condiviso alcuni dettagli riguardanti piani e progetti su cui la compagnia si sta concentrando in vista dell'arrivo imminente del 2021.

Le novità riguardano sia produzioni già note sia alcuni dei titoli a cui Bandai Namco sta lavorando segretamente nei propri studi. Innanzitutto, giungono rassicurazioni su Ace Combat 7: Skies Unknown, che come previsto riceverà ulteriori contenuti extra come parte delle celebrazioni del 25° anniversario del franchise, seppur con qualche settimana di ritardo rispetto a quanto pianificato in un primo momento.

Jun Tamaoki, fra gli autori di Ace Combat e Summer Lessons, ha poi confermato di essere al lavoro su un ventaglio di progetti mai così esteso per lui, e conta di riuscire a svelare al pubblico i suoi titoli in modo graduale nel corso del 2021.

In aggiunta, Kensuke Tsukanaka, sviluppatore di SD Gundam G Generation Cross Rays, ha affermato di essere impegnato su un gioco non ancora annunciato e che non vede l'ora di mostrarci, nel mentre il sempre istrionico Katsuhiro Harada, che oltre ad essere al capo della serie di Tekken gestisce la sezione eSports e ricopre il ruolo di General Manager delle IP originali di Bandai Namco, ha affermato di essere impaziente di rinnovare il modo di lavorare dell'azienda tramite l'utilizzo di nuove tecnologie.



E voi cosa vi aspettate dal futuro di Bandai Namco? Vorreste tornare a visitare universi di gioco già noti, o preferireste il lancio di qualche nuova IP?