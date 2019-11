Bandai Namco ha collaborato allo sviluppo di Mario Kart 8 Deluxe, ARMS e Mario Kart Tour

La collaborazione tra Bandai Namco e Nintendo non è certo un segreto avendo le due aziende lavorato insieme sugli ultimi capitoli di Super Smash Bros. Tuttavia, un recente aggiornamento della pagina dei prodotti di Bandai Namco ha svelato un rapporto molto più profondo di quello che conoscevamo.

Bandai Namco ha infatti partecipato allo sviluppo di altri titoli targati Nintendo tra cui Mario Kart 8 Deluxe, ARMS e il più recente Mario Kart Tour per mobile. In particolare, si legge sul sito ufficiale:

: abbiamo prodotto circa la metà degli asset per i livelli, per i combattenti e per le armi. Mario Kart 8 Deluxe: abbiamo prodotto circa metà degli asset per i circuiti, per i personaggi e per alcune parti dei veicoli.

Insomma, pare che neanche Nintendo riesca a fare a meno delle risorse esterne in virtù di un mercato che diventa sempre più complesso e di tempi di sviluppo sempre più compressi. Intanto Bandai Namco ha annunciato i festeggiamenti per i 40 anni di Pac-Man che si terranno nel 2020 mentre Nintendo sta discutendo un taglio dei prezzi per Switch e Switch Lite.