Bandai Namco conferma la fuga di informazioni: i leak del DLC di Elden Ring sono veri?

È ormai da qualche giorno che si vocifera sul web di un attacco ransomware ai danni di Bandai Namco, rumor seguiti da un'importante fuga di notizie che anticipa il DLC di Elden Ring e i tanti altri giochi in cantiere presso il publisher nipponico. Ora, però, la vicenda non è più un mistero e i diretti interessati hanno rilasciato una dichiarazione.

Ecco le parole dei portavoce dell'azienda:

"Lo scorso 3 luglio 2022, Bandai Namco Holdings Inc. ha dato conferma di un accesso non autorizzato da parte di utenti esterni ai sistemi appartenenti a svariate compagnie asiatiche (ad eccezione del Giappone). Oltre ad aver confermato l'accesso non autorizzato, abbiamo anche preso misure di sicurezza atte a prevenire la diffusione dei danni. In aggiunta, vi è la possibilità che le informazioni degli utenti relative alla sezione Hobby e Giocattoli nelle aree asiatiche ad eccezione del Giappone fossero nei server violati e stiamo investigando per scoprire se i dati sono stati rubati. Continueremo le indagini sull'incidente e diffonderemo i risultati il prima possibile. Collaboreremo anche con aziende esterne per prevenire la reiterazione di situazioni simili. Ci scusiamo con tutti gli utenti coinvolti dal problema."

La conferma della violazione dei server di Bandai Namco contribuisce a rendere più affidabili i leak degli scorsi giorni, i quali hanno anticipato l'arrivo tra la fine dell'anno e l'inizio del 2023 di un gran numero di prodotti molto amati dal pubblico. Vi ricordiamo infatti che nel leak vengono citati anche Dragon Ball Xenoverse 3, l'espansione di Elden Ring e Tekken 8. Non c'è ancora nessuna certezza, ovviamente, e mai come in questi casi è necessario prendere tutto con le dovute precauzioni.

Va precisato che non è ancora ben chiara l'entità dei danni provocati dall'attacco e, nel dubbio, potrebbe essere una buona idea quella di effettuare un rapido cambio di password da parte di quegli utenti che dispongono di un account sullo shop di Bandai Namco o sul sito ufficiale.