Bandai Namco e Dontnod annunciano Twin Mirror per PS4, Xbox One e PC

Prosegue il countdown di Sony Interactive Entertainment in vista dell'E3 2018: dopo l'annuncio della data di uscita di Days Gone, pochi minuti fa Bandai Namco e Dontnod Entertainment hanno svelato Twin Mirror, nuova avventura in arrivo su PS4, PC Windows e Xbox One.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, Twin Mirror si presenta come una nuova avventura dalle tinte sovrannaturali e investigative: il video getta un sguardo sul protagonista e sull'ambientazione, introducendoci nelle atmosfere che potremo respirare nel gioco. Il lancio di Twin Mirror è previsto nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam.

I giocatori vestiranno i panni di Samuel, un giornalista investigativo di 33 anni che sta cercando disperatamente di lasciarsi alle spalle una dura separazione e che sta facendo ritorno a casa per il funerale di un vecchio amico. Quando una mattina Sam si sveglia nel suo hotel con la camicia sporca di sangue e nessun ricordo di ciò che è successo la sera prima, comincia un’indagine emozionante per scoprire la verità, avendo come sola arma la sua mente. Twin Mirror offre la possibilità di immergersi nei ricordi sofferti di Samuel per plasmare l’indagine in modo personale e unico attraverso una serie di scelte difficili e dolorose, ciascuna delle quali consentirà a Sam e ai giocatori di avvicinarsi sempre di più alla scoperta della verità e di trovare il proprio posto nel mondo.



“Oggi più che mai, i giocatori cercano viaggi narrativi che, oltre a far progredire la storia verso una particolare direzione, li costringa a compiere difficili scelte morali che influiscono in modo reale e drammatico sull’andamento del gioco”, ha spiegato Eric Hartness, vice presidente marketing di Bandai Namco Entertainment America.



“Twin Mirror segna il nostro debutto nel mondo delle avventure narrative e, grazie alla collaborazione con il team di creativi di Dontnod, stiamo lavorando per realizzare un titolo che non solo soddisfi e superi gli elevati standard imposti, ma getti anche le fondamenta per lo sviluppo di nuove emozionanti avventure narrative negli anni a venire”, ha aggiunto Hervé Hoerdt, vice presidente marketing e digital di Bandai Namco Entertainment Europe.



Twin Mirror sarà disponibile nel 2019 su PlayStation4, Xbox One e PC (via Steam).