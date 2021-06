Bandai Namco all'E3 2021: solo House of Ashes allo show di oggi

All'alba della giornata conclusiva dell'edizione 2021 dell'E3, giungono aggiornamenti sul programma di eventi previsti nell'ambito della rassegna virtualmente losangelina.

Nello specifico, si apprende che lo show E3 2021 di Bandai Namco non vedrà purtroppo l'annuncio di alcuna sorpresa inaspettata. Nel programma dell'evento, la presentazione viene infatti indicata come "Bandai Namco Presents: House of Ashes". La dicitura conferma dunque che la diretta avrà un focus interamente dedicato al prossimo capitolo della The Dark Pictures Anthology, raccolta episodica che vede protagoniste produzioni indipendenti a tema horror. Dopo, Man of Medan e Little Hope, House of Ahes sarà infatti il terzo titolo della produzione Supermassive Games a farsi strada sul mercato videoludico.

Si apprende inoltre che alla diretta Bandai Namco farà seguito la cerimonia conclusiva dell'E3 2021. In programma per le 02:45 della nottata italiana, l'Official E3 2021 Awards Show vedrà l'assegnazione di diversi premi a sviluppatori e publisher che hanno presenziato all'evento. Portata principale della giornata odierna sarà dunque il Nintendo Direct trasmesso dalla Grande N a partire dalle ore 18:00. Lo show avrà una durata di circa 40 minuti, ai quali faranno seguito ben 3 ore di Nintendo Treehouse, con in programma la presentazione di gameplay più dettagliati.



