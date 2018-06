Bandai Namco Europe svela la sua line-up per l'E3 2018

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato la sua line-up completa presentata per l'E3 2018 di Los Angeles. Trai vari giochi troviamo Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, Code Vein e SoulCalibur VI.

Code Vein (PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam) – Disponibile in Italia dal 27 settembre 2018

In un futuro non troppo lontano, un misterioso disastro ha distrutto il mondo che conoscevamo. Straordinari grattacieli, un tempo simboli di prosperità e ricchezza, ora sono solo tombe vuote di un'umanità trafitta dalle Spine del Giudizio. Nel cuore della distruzione si trova una società segreta di esseri spettrali chiamati Vein. Questo baluardo è dove nascono le ultime lotte per la sopravvivenza, benedette da doni di forza in cambio dei loro ricordi e sete di sangue. Lasciati coinvolgere dalla sete di sangue col rischio di diventare uno dei Perduti, demoni diabolici privi di qualsiasi umanità. Alla continua ricerca di sangue, i Perduti non si fermeranno di fronte a nulla pur di soddisfare la loro fame. Forma la tua squadra e intraprendi un viaggio verso la fine dell'inferno per svelare il tuo passato e sfuggire all'incubo vivente in Code Vein.

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition (Xbox One e PlayStation 4) – Disponibile in Italia dal 30 agosto 2018

Sviluppato da Larian Studios, Divinity: Original Sin 2 è un pluripremiato GDR fantasy per giocatore singolo e multigiocatore in cooperativa per PC, in grado di offrire uno scenario con possibilità quasi illimitate. Ora disponibile con nuovi aggiornamenti e miglioramenti per gli utenti console, Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition consentirà di vivere una delle esperienze GDR più coinvolgenti di sempre. I giocatori dovranno usare tutto il proprio ingegno o coraggio, formare il proprio gruppo, dominare gli elementi e forgiare amicizie, per eliminare ogni rivale nella missione per diventare una divinità.

Jump Force (Xbox One, PlayStation 4 e PC tramite Steam) – Disponibile dal 2019

I più grandi eroi e cattivi dei 50 anni di storia della celebre rivista settimanale Shonen Jump di Shueisha combatteranno tra loro in alcune famose location in questo sogno che si realizza per ogni appassionato di anime! Con la presenza dei più popolari franchise manga e anime al mondo, tra cui Dragon Ball Z, One Piece, Naruto e molti altri, i giocatori potranno competere in alcuni avvincenti scontri in arena ambientati in celebri luoghi in tutto il mondo, tra cui Times Square a New York e il Cervino.

My Hero One's Justice (PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC tramite STEAM) – Disponibile nel 2018

Basato sul celebre franchise anime e manga di Weekly Shonen Jump, My Hero One's Justice è un gioco di combattimenti 3D in arena che vede squadre di tre giocatori impegnate a scontrarsi in vasti scenari tra super poteri e ambientazioni distruttibili. Il titolo include alcuni dei personaggi preferiti dagli appassionati, come Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Tsuyu Asui tra i Pro Heroes, All Might ed Eraserhead, e cattivi come Stain, Dabi e Himiko Toga, che si scontreranno in aria, sul terreno o persino sulle pareti degli edifici. Il tutto per un’azione non stop davvero avvincente e sopra le righe.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam) – Disponibile in Italia dal 30 agosto 2018

Il franchise di Naruto torna con una nuova e straordinaria esperienza in Naruto to Boruto: Shinobi Striker. I giocatori potranno creare e personalizzare il proprio avatar di Naruto, scegliendo il proprio volto, abbigliamento e jutsu. Inoltre, proprio come nell’universo di Naruto, potranno correre sulle pareti ed eseguire una serie di mosse acrobatiche ninja. Combattendo come una squadra di quattro giocatori dovranno competere con altre squadre ninja, migliorando le proprie abilità e guidando la propria squadra alla vittoria. Preparati a immergerti nell’universo di Naruto in Naruto to Boruto: Shinobi Striker e diventare il miglior ninja online!

SoulCalibur VI (Picchiaduro per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam) – Disponibile nel 2018

SoulCalibur VI è il nuovo titolo della celebre serie di picchiaduro con armi, che continuerà l’epica lotta tra i guerrieri alla ricerca delle leggendarie spade Soul. Ambientato nel 16° secolo, questo nuovo episodio immerge i giocatori negli eventi che si sono verificati prima del SoulCalibur originale, svelandone le verità nascoste. Le epiche battaglie si svolgeranno in ambientazioni davvero straordinarie e saranno caratterizzate da mosse fluide e letali. SoulCalibur VI introduce la Reversal Edge, una nuova meccanica di gioco che consente di volgere il combattimento in proprio favore in pochi istanti, dando inoltre il benvenuto a Geralt di Rivia di The Witcher, tra i personaggi utilizzabili. Con una grafica spettacolare, SoulCalibur VI segna una nuova era per questo franchise storico e la sua leggendaria lotta per ottenere le potenti spade Soul!