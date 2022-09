Bandai Namco Game Music: arrivano le colonne sonore di Elden Ring e Tales of Arise

Banda Namco Games ha annunciato la nascita dell'etichetta Bandai Namco Game Music, che si occuperà di pubblicare le colonne sonore dei più famosi giochi del publisher, a partire da Elden Ring e Tales of Arise.

Il primo album include la colonna sonora originale di Elden Ring, gioco di FromSoftware che ha venduto oltre 16,6 milioni di copie nel mondo. Le 67 tracce create dai compositori di FromSoftware "accompagnano ogni momento o scenario, da battaglie avvincenti contro boss enormi, all'ampia varietà di ambientazioni e situazioni che hanno reso unica quest'avventura epica."

Disponibile anche la colonna sonora di Tales of Arise, ultimo episodio di una serie di grande successo con oltre 25 milioni di copie vendute dal 1995 ad oggi. Masterizzata sotto la direzione del compositore della serie di Tales Of, Motoi Sakuraba, la colonna sonora di Tales of Arise "immergerà gli ascoltatori nel mondo di Tales of Arise. Le tracce spaziano da musiche di sottofondo evocative a temi di battaglia epici, con una varietà di stili e suoni, che includono musica popolare, archi e un'orchestrazione completa."

In futuro l'etichetta Bandai Namco Game Music pubblicherà altre colonne sonore tratte dai più celebri videogiochi di Bandai Namco, al momento sono due gli album disponibili sulle principali piattaforme digitali.