Bandai Namco: guadagni in crescita grazie a SoulCalibur VI, Jump Force ed Ace Combat 7

Accodandosi ai numeri positivi di Konami, anche Bandai Namco Entertainment è riuscita con sua gioia a concludere l'ultimo anno fiscale in maniera assolutamente positiva, come dichiarato durante il nuovo incontro con gli azionisti della compagnia.

Il publisher nipponico non ha fornito numeri particolarmente dettagliati, ma ha confermato che alcuni fra i titoli che maggiormente hanno contribuito alla causa, in special modo per quanto riguarda le vendite su console, abbiamo certamente SoulCalibur VI, Jump Force ed Ace Combat 7: Skies Unknown.

All'interno della divisione "Network Entertainment" della compagnia hanno fatto molto bene anche i franchise di One Piece, che ha trovato un nuovo esponente nel recente World Seeker, e Dragon Ball, che invece continua ad essere sostenuto da Dragon Ball FighterZ (recentemente aggiornatosi con l'introduzione di Kid Goku GT) e Dragon Ball Xenoverse 2. Tutto questo per un ricavo complessivo pari a 3.4 miliardi di yen ed una crescita delle entrate che si attesta sul 4.4% in più rispetto allo scorso anno. A dispetto del momentum positivo, Bandai Namco ha leggermente abbassato le aspettative di guadagno per quanto concerne il termine del prossimo anno fiscale, che si concluderà a marzo 2020.

Il publisher ha infine confermato come ancora una volta sia stata l'Europa la regione più proficua per il publisher, immediatamente seguita dall'America e quindi dal Giappone.