Bandai Namco ed ILCA fondano Bandai Namco Aces, nuovo studio di Ace Combat

Bandai Namco ed ILCA rafforzano ulteriormente la propria partnership dando vita ad un nuovo studio con sede a Tokyo, in Giappone. Nasce Bandai Namco Aces, team che porterà avanti non solo la serie di Ace Combat con nuovi progetti, ma dando vita anche a produzioni del tutto diverse.

L'azienda appartiene per il 51% a Bandai Namco e per il restante 49% ad ILCA, permettendo alle due software house di raggiungere una sinergia totale ed equilibrata nello sviluppo dei nuovi giochi, in arrivo sia su PC che su console.

"Bandai Namco Entertainment ha accresciuto la propria competenza nella produzione grazie a serie iconiche come Tekken e Ace Combat, mentre ILCA ha le capacità tecniche per produrre contenuti di alta qualità usando tecnologie all’avanguardia", si legge nel comunicato diffuso dalle due compagnie. "Sotto la denominazione di 'Aces', come rappresentazione di chi è il migliore o il leader in ogni campo, il nuovo studio sfrutterà le competenze di entrambe le aziende e continuerà a produrre contenuti profondi, di alta qualità e destinati a durare, inclusi quelli per la serie Ace Combat", si aggiunge.

L'ultimo episodio della celebre serie incentrata su combattimenti tra aerei risale al 2019: la nostra recensione di Ace Combat 7 Skies Unknown ha dimostrato come il ritorno del franchise dopo una lunga assenza è stato vincente, ma con margini di miglioramento. Sarà dunque molto curioso scoprire come si muoverà Bandai Namco Aces per plasmare il futuro della serie.