Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il presidente diMitsuaki Taguchi ha dichiarato che la compagnia investirànella produzione di giochi per Switch nel corso del prossimo anno fiscale, al via il primo aprile 2018.

Taguchi è rimasto molto soddisfatto dei risultati ottenuti dai tre giochi pubblicati fino ad oggi su Switch e nel prossimo anno fiscale la compagnia investirà denaro e risorse per lanciare altri titoli sulla nuova console Nintendo. Il CEO di Bandai Namco sembra essere rimasto sorpreso dalla popolarità di Switch e continuerà dunque a creare nuovi prodotti per questa piattaforma, sebbene al momento non ci siano dettagli più precisi in merito.