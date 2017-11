Bandai Namco investirà maggiormente su nuove IP e sul processo di localizzazione

Il Vice Presidente Marketing di, Hervé Hoerdt, è stato intervistato recentemente da MCV UK e in questa occasione ha rivelato come la compagnia stia lavorando per guadagnare nuove quote di mercato in Occidente.

Per raggiungere questo obiettivo, Bandai Namco Games lavorerà sulle nuove IP e aumenterà il numero di prodotti localizzati, inoltre porterà i suoi titoli su un numero di piattaforme sempre maggiore. Espandere il catalogo con produzioni occidentali è parte della strategia del publisher, così come la volontà di aprirsi al mercato PC, piattaforma molto popolare per il gaming in Europa e Stati Uniti.

Hoerdt si dice poi convinto che una chiave del successo sia la localizzazione, dunque la compagnia investirà maggiormente nel processo di traduzione e adattamento dei suoi giochi. Bandai Namco continuerà a investire su progetti Tripla A e sulle licenze anime/manga, senza però escludere l'impegno in produzioni più piccole (come Little Nightmares) ma non per questo meno interessanti.