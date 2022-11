Bandai Namco lancia il primo GYAAR Studio Indie Game Contest per sviluppatori indipendenti

Dopo aver discusso del possibile arrivo di Tekken 8 nel 2023, i vertici di Bandai Namco sono lieti di annunciare il GYAAR Studio Indie Game Contest, il primo evento organizzato dall'omonima etichetta interna ai Bandai Namco Studios e rivolto agli autori di giochi indie.

GYAAR Studio è una fucina di talenti approntata nel 2021 da Bandai Namco per consentire ai giovani sviluppatori indipendenti di esprimere liberamente le proprie idee creative. Il contest si rivolge perciò all'oceanica platea di sviluppatori indie alla ricerca di visibilità e, soprattutto, di un'opportunità per far emergere il proprio talento e la bontà delle proprie creazioni.

Il contest intende stimolare il mercato videoludico garantendo un supporto adeguato nello sviluppo di un'ampia varietà di nuovi giochi: tra tutte le proposte ricevute, dai semplici concept ai progetti già in fase di sviluppo, verrà selezionato almeno un vincitore del Platinum Awards e altri sette vincitori, con un montepremi totale di un massimo di 100 milioni di yen come finanziamento (corrispondenti a circa 687mila euro al tasso di cambio attuale).

Agli autori dei progetti più promettenti, Bandai Namco Studios offrirà anche un supporto diretto allo sviluppo, nonché un programma di aiuto che include l'accesso al centro di sviluppo interno a GYAAR Studio e il supporto editoriale per la co-creazione dell'IP. Sulle pagine del sito di Bandai Namco e del GYAAR Studio Indie Game Contest trovate tutte le informazioni per partecipare all'iniziativa a supporto degli sviluppatori indipendenti promossa dal publisher giapponese.