Bandai Namco lancia gli sconti su giochi e DLC di Dragon Ball per Nintendo Switch

Anche se i giocatori per Nintendo Switch non potranno giocare a Dragon Ball Z Kakarot in uscita tra pochi giorni, possono ugualmente consolarsi con una promozione lanciata da Bandai Namco Entertainment sui giochi della serie disponibili sulla console ibrida.

Dragon Ball Xenoverse 2, tanto per cominciare, è offerto a 29,99 euro invece di 59,99 euro. Oltre al titolo vero e proprio, sono in sconto anche numerosi DLC, tra cui i Super Pack 1, 2, 3 e 4, gli Extra Pack 1, 2, 3 e 4, e l'Ultra Pack 1, con prezzi che oscillano da 3,99 euro a 4,99 euro. A Dragon Ball FighterZ non è stato applicato alcuno sconto, ma i personaggi aggiuntivi possono essere acquistati a soli 2,49 euro l'uno. Segnaliamo, infine, Super Dragon Ball Heroes World Mission a 39,99 euro, invece di 59,99 euro. Per tutti i giochi sono stati scontati anche i rispettivi Anime Music Pack a 7,49 euro.

I saldi sui giochi Dragon Ball per Nintendo Switch proseguiranno fino al 25 gennaio. Per maggiori dettagli, siete invitati a visitare il Nintendo eShop. Ne approfittiamo per segnalare a coloro che possiedono anche PS4 che Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball FighterZ sono in sconto su PlayStation Store nell'ambito dei Saldi di gennaio, rispettivamente a 9,99 euro e 17,49 euro.