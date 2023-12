Bandai Namco lavora a nuovi giochi d'azione 2D e 3D per Nintendo, suggerisce un annuncio

A poco più di un mese dall'apertura di un nuovo studio guidato da veterani di Mario Kart e Smash Bros., un annuncio di lavoro sembra confermare che Bandai Namco Entertainment stia lavorando a dei nuovi giochi d'azione, sia in grafica 2D che 3D, destinati ad essere pubblicati su piattaforme Nintendo.

Basandoci sui dettagli forniti dall'annuncio di lavoro diffuso da Bandai Namco, Studio 2/Studio S, recentemente instauratosi all'interno dell'azienda, sta lavorando attivamente su giochi d'azione sia 2D che 3D, che plausibilmente saranno pubblicati su Switch e/o il suo successore. Tra le informazioni per il progetto in grafica 2D, i requisiti per il lavoro includono "costruzione di dettagli dello scenario, progettazione di livelli, ecc. per giochi d'azione con vista laterale". I dettagli legati al misterioso titolo in grafica 3D sono meno specifici, e riportano semplicemente la necessità da parte dei candidati di progettare livelli e oggetti 3D assegnati da Nintendo.

Bandai Namco ha già lavorato su diversi giochi d'azione 2D e 3D per Nintendo, tra cui ARMS e Super Smash Bros., ma al momento è difficile dire se questi due titoli siano in qualche modo legati ai due franchise o se invece costituiranno delle IP originali. Al momento non ci resta che attendere e, nel frattempo, provare a lanciare qualche speculazione.