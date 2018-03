Un nuovo annuncio di lavoro apparso sul sito giapponese Mid-Tenshoku suggerisce il possibile arrivo di una Collection diche possa contenere tre dei più amati capitoli della saga targata

Nello specifico, nell'annuncio viene richiesta esperienza in progetti multipiattaforma per Xbox One e PlayStation 4 e un buon livello di conoscenza di Ace Combat 04 Shattered Skies, Ace Combat 5 The Unsung War e Ace Combat Zero The Belkan War.

Non è escluso che Bandai Namco voglia proporre una raccolta prima dell'uscita di Ace Combat 7 Skies Unknown, in arrivo nel corso del 2018. Restiamo in attesa di eventuali annunci da parte del publisher.