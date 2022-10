Bandai Namco a Lucca Comics & Games: protagonisti One Piece Odyssey e The Devil in Me

Oltre agli eventi Riot del Luca Comics & Games 2022, gli spettatori dell'attesa kermesse videoludica toscana potranno accedere anche allo stand allestito da Bandai Namco e Bandai Spirits con protagonisti, tra gli altri, One Piece Odyssey e The Dark Pictures Anthology The Devil in Me.

Nella cornice di Piazza Santa Maria, tutti gli appassionati dei videogiochi e delle IP targate Bandai Namco avranno accesso a uno stand di 250mq con intrattenimento a 360 gradi tra videogiochi, figure collezionabili, giocattoli, gashapon, l’Ichiban Kuji e Gundam, con tante offerte nei due store a tema.

Il grande tendone di Bandai Namco per il Lucca Comics & Games 2022 ospiterà l'anteprima di One Piece Odyssey, la nuova avventura dei pirati di Cappello di Paglia. Sempre all'ombra della postazione di Bandai Namco sarà possibile vedere l'esposizione di alcune delle nuove figure collezionabili di Banpresto e dei giocattoli di Bandai, oppure divertirsi nell'area dedicata a Gundam o accedere alle promozioni degli store ufficiali.

Chi si recherà nello stand Bandai Namco nelle giornate del Lucca Comics & Games 2022 (dal 28 ottobre all'1 novembre) potrà divertirsi accedendo alle postazioni dedicate a PAC-MAN WORLD Re-PAC, Klonoa Phantasy Reverie Series, JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R e LEGO Brawls.

Ci sarà anche una speciale area dedicata al prossimo capitolo della Dark Pictures Anthology, The Devil In Me. Nello stand, infatti, sarà possibile accedere a una zona in cui saranno ricreate alcune iconiche scene della serie e dove sarà possibile farsi una fotografia per ricevere un esclusivo poster del gioco!