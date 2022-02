Bandai Namco: il nuovo motore grafico sviluppato dal supervisore del Fox Engine

In vista della sua ulteriore espansione e crescita nel mercato videoludico, Bandai Namco Entertainment ha avviato lo sviluppo di un nuovo motore grafico proprietario. L'intenzione della compagnia è quello di diventare indipendente dal punto di vista tecnologico e dar vita a nuove ambiziose esperienze open world.

Il Chief Technology Officer incaricato di dirigere i lavori sul nuovo motore grafico è Julien Merceron, già supervisore del Fox Engine utilizzato da Konami per Metal Gear Solid V The Phantom Pain e, in maniera più estesa, per la serie di eFootball. Merceron ha dichiarato che si tratterà di un engine concepito per supportare al meglio i giochi su larga scala, primi su tutti gli open world.

"Il motivo della produzione interna è che vogliamo continuare ad avere le capacità tecnologiche per creare solide basi da soli, piuttosto che affidarci ai motori di gioco realizzati da altre aziende", ha specificato Yoshiyasu Horiuchi di Bandai Namco. "Penso che lo sviluppo abbia avuto inizio nel 2018. Successivamente, il concept del motore di gioco è stato verificato da diverse persone e, sulla base di questa prototipazione, lo sviluppo su vasta scala è iniziato intorno al 2019".

L'engine non ha ancora un nome, ma dovrebbe essere pronto per essere utilizzato per lo sviluppo dei prossimi giochi realizzati internamente da Bandai Namco entro il prossimo anno.