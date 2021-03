Bandai Namco Next sarà una presentazione online stile Direct o State of Play?

A pochi minuti dalla comparsa di informazioni riguardanti il trailer del gameplay rubato di Elden Ring, ecco che spunta anche qualche dettaglio sull'evento organizzato da Bandai Namco durante il quale potremmo assistere alla tanto attesa presentazione del gioco FromSoftware.

Stando a quanto dichiarato dall'affidabile insider Nibellion su Twitter, infatti, l'azienda giapponese avrebbe di recente registrato il marchio Bandai Namco Next, legato ad una serie di show in diretta che dovrebbero ispirarsi agli State of Play di Sony PlayStation e ai Nintendo Direct. Purtroppo il sito indicato nel tweet dall'insider non contiene più le informazioni sul marchio, rapidamente eliminate in seguito alla segnalazione. Non si conosce al momento quale potrebbe la data in cui Bandai Namco potrebbe dare il via a questo ipotetico evento Next, ma è molto probabile che sia proprio questo il palcoscenico ideale per una nuova presentazione di Elden Ring e, perché no, di un ritorno sulle scene di Scarlet Nexus.

Aspettando una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che le voci di corridoio sull'imminente arrivo del nuovo trailer di Elden Ring sono sempre più insistenti e in rete circolano già degli scatti rubati.