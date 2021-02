Bandai Namco, nuovo Presidente per la compagnia: profitti in crescita del 30%

Al momento, Bandai Namco è impegnata su molteplici fronti, con una vasta selezione di produzioni videoludiche molto attese dal pubblico, che spaziano dallo sviluppo di Tales of Arise alla pubblicazione di Elden Ring.

In attesa di nuove informazioni in merito a questi e molti altri titoli, tra le nuove uscite PC e console di febbraio 2021 trova spazio Little Nightmares II, mentre nel mese di marzo sarà la volta di Monster Hunter: Rise per Nintendo Switch. La line up della compagnia per il prossimo futuro sembra suscitare grande ottimismo in Bandai Namco, tanto che le previsioni per la chiusura dell'anno fiscale corrente sono state ritoccate al rialzo, sia sul fronte delle vendite sia su quello dei profitti. Nel corso del trimestre ottobre-dicembre 2020, in effetti, il colosso nipponico ha visto una netta crescita nel settore videoludico, con vendite e guadagni più elevati rispettivamente dell'11,4% e del 30,9% rispetto all'anno precedente.

Con la presentazione degli ultimi risultati finanziari, è stata inoltre confermata una ristrutturazione interna. In particolare, la divisione gaming e quella relativa a "Toys & Hobby Business" saranno unificate sotto un'unica etichetta, identificata semplicemente come "Entertainment Unit". Inoltre, a partire dal 1 aprile 2021, sarà operativo un cambio al vertice, con la nomina di Masaru Kawaguchi a nuovo Presidente di Bandai Namco.