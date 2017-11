Bandai Namco parteciperà alla nuova edizione del Festival of Lights di Lione

è lieta di annunciare la sua partecipazione e la partnership per il secondo anno con il celebredi Lione (Fête des Lumières) dal 7 al 10 dicembre.

Durante i 4 giorni, l’Ufficio Postale e la torre campanaria de la Charité incanteranno, per la prima volta, adulti a bambini con un nuovo spettacolo di luci realizzato da Mr.Beam, uno studio di projection art con base a Utrecht, Olanda. I loro team creativi sono stati ispirati dalle iconiche serie di Bandai Namco Entertainment per produrre uno spettacolo adatto sia ai giovani che agli adulti.

“La nostra sede francese ed europea è a Lione e quindi è fondamentale per noi prendere parte in attività ed eventi locali – come il Festival of Lights – considerato che mostrano come la creatività possa offrire una nuova esperienza di intrattenimento sia a chi vive a Lione sia a un’audience internazionale. Abbiamo iniziato la nostra partnership con il Festival of Lights nel 2016 e siamo molto orgogliosi di essere coinvolti anche quest’anno”, ha dichiarato Hervé Hoerdt, Vice President of Marketing & Digital di Bandai Namco Entertainment Europe.

Il Festival of Lights di Lione è uno dei più antichi e grandi eventi in tutto il mondo. Ogni dicembre, Lione celebra il suo passato con tanti diversi artisti che reinventano palazzi e costruzioni in tutta la città con le loro creazioni di luce, deliziando milioni di visitatori che partecipano a questo evento culturale ogni anno. Il Festival of Lights del 2017 si terrà dal 7 al 10 dicembre, dalle 20.00 alle 24.00.