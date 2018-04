Bandai Namco pensa a una remaster di Xenosaga Episode III Also Sprach Zarathustra?

Bandai Namco Games America ha registrato il marchio Also Sprach Zarathustra negli Stati Uniti: detta così la notizia potrebbe non dire molto ma Also Sprach Zarathustra è in realtà il sottotitolo di Xenosaga Episode III, uscito originariamente su PlayStation 2 nel 2006.

La registrazione del trademark Also Sprach Zarathustra farebbe pensare alla volontà di riportare in vita il gioco in qualche modo, magari con una riedizione per PC e console di attuale generazione, oppure come parte della collana PS2 Classic.

C'è chi non esclude, inoltre, che Bandai Namco possa essere al lavoro anche sulla remaster dell'intera trilogia comprendente anche Xenosaga e Xenosaga Episode 2, oltre ovviamente a Xenosaga Episode III Also Sprach Zarathustra. Al momento il publisher non ha confermato nulla a riguardo, restiamo in attesa di eventuali chiarimenti.