Bandai Namco e i pericoli delle grandi acquisizioni: 'Fanno male agli editori più piccoli'

Nel corso di un'intervista concessa da Arnaud Muller alla redazione di GamesIndustry.biz, il COO di Bandai Namco Europe ha ritenuto opportuno mettere in guardia gli utenti e gli addetti al settore dei problemi causati agli editori minori dalle grandi acquisizioni che stanno interessando l'industria videoludica.

L'esponente della divisione europea di Bandai Namco non cita direttamente la sua azienda o gli affari multimiliardari di colossi come Sony e Microsoft, ma esprime le sue preoccupazioni per gli editori emergenti spiegando come "dobbiamo garantire per il futuro delle IP che creiamo e degli studi con cui collaboriamo. Quando si investe nella realizzazione di una IP dobbiamo occuparci anche del marketing e dobbiano tenere a mente che c'è sempre da garantire una sicurezza per il futuro sia dell'IP che dello studio che se ne occupa".

A detta di Muller, quindi, i publisher emergenti o con minori disponibilità economiche potrebbero risentire maggiormente degli scossoni avvertiti nell'intera industria videoludica a causa delle acquisizioni che stanno interessando gli attori più importanti del settore.

Il COO di Bandai Namco Europe ritiene però che società come la sua si trovino attualmente in una posizione privilegiata e che i rischi da lui citati coinvolgano principalmente gli editori più piccoli: "Questa tendenza verso le acquisizioni e le fusioni sta intaccando la capacità degli editori più piccoli di accedere ai migliori studi del mondo. Noi di Bandai Namco abbiamo però i mezzi finanziari per garantire queste collaborazioni. Lavoriamo su una serie di misure per garantire quelle partnership. Dall'acquisizione delle IP al supporto economico agli sviluppatori, fino ad arrivare alle partecipazioni di minoranza in questi studi, c'è sempre un modo per proteggere queste relazioni".