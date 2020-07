Bandai Namco Play Anime Live: Everyeye segue l'evento in diretta su Twitch!

Come annunciato da Bandai Namco all'inizio del mese di luglio, questa notte sarà trasmesso in diretta streaming l'evento Play Anime Live, durante il quale saranno condivise novità in ambito videoludico.

Il colosso videoludico ha infatti promesso per l'occasione la condivisione di interviste con gli sviluppatori, oltre alla pubblicazione di nuovi annunci, la pubblicazione di trailer e gameplay e molto altro ancora. Vista la denominazione dell'evento, pare legittimo attendersi novità connesse a trasposizioni in chiave videoludica di celebri manga ed anime, ma nulla è stato ufficialmente confermato in merito a quella che sarà la line up dello show digitale.

Per raccontarvi ogni novità resa nota durante Play Anime Live, la Redazione seguirà l'evento in diretta, ovviamente sul Canale Twitch di Everyeye. Per l'occasione, troverete ad attendervi il nostro Francesco Fossetti, pronto a una nottata in compagnia. L'appuntamento con lo show è infatti fissato per l'1:00 della notte compresa tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. Everyeye sarà online a partire dalle 00:30 e seguirà l'intero Play Anime Live, che dovrebbe concludersi entro le 2:00 circa.



Difficile al momento fare previsioni su ciò che potrebbe essere presentato all'evento, ma, come noto, sono molte le IP di Bandai Namco ad avere la propria origine nell'universo di manga e anime: per saperne di più, non resta che attendere questa notte!