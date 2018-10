Bandai Namco porta Ace Combat 7 e My Hero One's Justice in Italia per la prima volta

Pronti a immergervi in tantissime anteprime con giochi per tutti i gusti? A salvare il mondo in compagnia di Goku, Naruto e Luffy? A volare tra le nuvole e a scatenarvi in intensi combattimenti aerei? A lottare in epici scontri all’arma bianca? Allora non potete mancare dal 5 al 7 ottobre 2018 al Padiglione 08 della Milan Games Week.

Bandai Namco Entertainment Italia, uno dei principali produttori e sviluppatori di videogiochi al mondo, metterà infatti a disposizione del pubblico uno stand pronto a soddisfare i gusti di tutti i giocatori: solo anteprime – ben 7 – con alcuni dei titoli più attesi dei prossimi mesi!

Le anteprime allo stand Bandai Namco Entertainment

SOULCALIBUR VI (dal 18 ottobre per PS4, Xbox One e PC Digital)

MY HERO ONE’S JUSTICE (dal 25 ottobre per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital)

11-11 MEMORIES RETOLD (dall’8 novembre per PS4, Xbox One e PC Digital)

ACE COMBAT 7 (dal 17 gennaio 2019 PS4 e Xbox One, dall’1 febbraio per PC Digital)

JUMP FORCE (da febbraio 2019 per PS4, Xbox One e PC Digital)

ONE PIECE WORLD SEEKER (In arrivo nel 2019 per PS4, Xbox One e PC Digital)

THE DARK PICTURES MAN OF MEDAN (In arrivo nel 2019 per PS4, Xbox One e PC Digital)

Creator

Segnate la data sul calendario: i famosissimi Tuberanza e Gioseph The Gamer saranno sul palco centrale della Games Week (Padiglione 16) sabato 6 ottobre alle ore 12.00 per sfidare i propri fan a My Hero One's Justice. Non solo, dalle 13.30 saranno al nostro stand per un Meet&Greet speciale.

Gadget

Per chi si registrerà all'EP!C Rewards Club, lasciando nome, cognome e mail e compilando un breve questionario, presso la reception dello stand ci saranno tantissimi gadget per rendere ancora più unica la propria Games Week (fino a esaurimento scorte).

Allo stand PlayStation sarà possibile provare una nuovissima versione di Ace Combat 7 per PlayStation VR. Da Nintendo si potranno provare Dragon Ball FighterZ e Dark Souls Remastered per Nintendo Switch. In più, per tutti i fan, sabato 6 ottobre dalle 12.30 alle 14.30 la pro player Kayane sarà sul palco dello stand Nacon di Big Ben Interactive per sfidare i fan dei picchiaduro a SoulCalibur VI con il nuovissimo DAIJA Arcade Stick.