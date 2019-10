Bandai Namco porta Dragon Ball Z Kakarot e One Punch Man a Lucca Comics & Games

Bandai Namco Entertainment è lieta di annunciare la propria presenza a Lucca Comics and Games: dal 30 ottobre al 3 novembre alla Casermetta San Paolino sul Baluardo San Paolino ci saranno videogiochi, anteprime e uno store ufficiale con ancora più offerte, per soddisfare i gusti di tutti!

Per il secondo anno consecutivo, lo stand accoglierà i fan che vorranno provare in anteprima, e per la prima volta in Italia, i titoli in uscita nel 2020 e lasciarsi tentare dalle tante promozioni dello store ufficiale di Bandai Namco Entertainment: scegliete i vostri titoli preferiti, tutti con sconti speciali, solo per Lucca! In più da quest’anno lo store avrà in vendita anche i giocattoli di Dragon Ball e il Card Game.

Dragon Ball Z Kakarot

Dragon Ball Z Kakarot è un nuovo Action RPG che darà ai giocatori la più accurata, drammatica ed epica storia canonica di Dragon Ball Z La storia di Kakarot, il Saiyan meglio conosciuto come Goku. Sviluppato da CyberConnect2, il gioco trasporta i giocatori in un’avventura indimenticabile in cui potranno sperimentare battaglie esagerate, completare diverse missioni e creare amicizie durature nel corso della propria crociata per proteggere la terra da temibili nemici. Inoltre, Dragon Ball Z Kakarot risponderà a diverse domande della storia di Dragon Ball Z nel corso di alcune quest secondarie.

One Piece Pirate Warriors 4

One Piece Pirate Warriors 4, il nuovo capitolo della serie, un gioco action-adventure basato sul classico di Shonen Jump One Piece. Il gioco include le più recenti storie, personaggi e luoghi dall’anime, come Whole Cake Island, e ha tutte le componenti chiave del genere Musou e permette quindi ai giocatori di sconfiggere migliaia di nemici usando i personaggi preferiti e combinazioni di attacchi e potenti mosse.

One Punch Man A Hero Nobody Knows

One Punch Man A Hero Nobody Knows è un gioco d’azione e combattimento ambientato in un universo costantemente minacciato, in cui alcuni eroi sono l’unica speranza contro la distruzione totale. Saitama, il protagonista principale, è un eroe in grado eliminare anche i più potenti avversari con un solo pugno, una situazione che lo annoia e infastidisce da morire. Il gioco includerà battaglie 3 contro 3, in cui sarà possibile formare potenti squadre usando molti volti noti, tra cui alcuni dei primi personaggi presenti confermati, come Genos, Fubuki, Mumen Rider, Sonic e Saitama. Inoltre, in One Punch Man A Hero Nobody Knows i giocatori avranno la possibilità di creare il proprio avatar personalizzato e costruire la propria leggenda personale!

My Hero One's Justice 2

My Hero One's Justice 2, un nuovo picchiaduro 3D, per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital. Basato sull’anime di enorme successo My Hero Academia, in My Hero One's Justice 2 i giocatori potranno creare un team di tre lottatori da un gigantesco roster di eroi e cattivi e scontrarsi contro altri giocatori, sia online che offline, o contro la CPU. Rivivi l’anime, sperimenta le battaglie memorabili e i momenti più iconici. Parti dalla conclusione di My Hero One's Justice e guarda cosa succede a Deku e alla classe della U.A. High School, metti insieme combo speciali per mettere al tappeto i tuoi avversari e prova i nuovi poteri e Quirk. Il roster di My Hero One's Justice è tornato, insieme a nuovi personaggi della serie, inclusi Overhaul, Tamaki Amajiki, Nejire Hado, Mirio Togata, Mina Ashido e Minoru Mineta.