Bandai Namco si prepara ad Elden Ring chiudendo un anno di grandi guadagni

Bandai Namco Entertainment non può che guardare con ottimismo all'imminente lancio di Elden Ring, il suo prodotto di punta per la prima parte del 2022. La compagnia giapponese ha infatti appena chiuso un 2021 di grandi guadagni, in netta crescita rispetto all'anno scorso.

Bandai Namco ha appena pubblicato il resoconto finanziario relativo ai nove mesi conclusisi il 31 dicembre 2021, indicando ricavi per 628 miliardi yen (5,4 miliardi di dollari), in aumento del 15,5% rispetto all'anno precedente. I profitti operativi hanno raggiunto quota 92 miliardi di yen (799 milioni di dollari), in crescita del 26,4%.

Il segmento Network Entertainment, nel quale è incluso il gaming, ha registrato ricavi per 242 miliardi di yen (2,1 miliardi di dollari), segnando un +9,5%, e profitti operativi per 37 miliardi di yen (320 milioni di dollari), in aumento del 7,9%. Tuttavia, preso singolarmente, il settore dei videogiochi casalinghi ha fatto segnare un calo: ha infatti incassato 132 miliardi di yen (1,1 miliardi di dollari), in diminuzione del 16%.

Nel periodo preso in esame, Bandai Namco ha lanciato 42 giochi in Giappone, 36 titoli in America e 39 videogiochi in Europa, vendendo rispettivamente 3 milioni, 15 milioni e 18 milioni di copie. In totale, da aprile a dicembre 2021 la casa giapponese ha venduto 36 milioni di videogiochi.

Guardando avanti, Bandai Namco si aspetta per l'intero anno fiscale che termina a marzo 2022 ricavi totali per 800 miliardi di yen (6,8 miliardi di dollari) e profitti operativi totali per 99 miliardi di yen (860 milioni di dollari). Gran parte di questi incassi aggiuntivi sono ovviamente attesi da Elden Ring, in uscita il 25 febbraio 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.