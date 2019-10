Bandai Namco pubblica il primo video gameplay di My Hero One's Justice 2

Come promesso, i vertici di Bandai Namco volano a New York per partecipare all'ultima edizione del Comic-Con e fare felici gli appassionati di action picchiaduro con la pubblicazione del primo video gameplay di My Hero One's Justice 2.

Il prossimo atto della serie ambientata nel colorato universo di My Hero Academia ci vedrà partecipare a una serie di scontri digitali, sia in rete che in locale (singleplayer o a schermo condiviso), attingendo al vasto roster del titolo per allestire un team di tre lottatori.

La scelta degli eroi da inserire nel proprio team sarà determinante per il successo di ciascuna battaglia, come possiamo intuire scorrendo le adrenaliniche scene di gioco che impreziosiscono il filmato che campeggia in cima alla notizia. L'opera tratta dai lavori del maestro Kohei Horikoshi offrirà poi l'opportunità di interpretare i personaggi della quarta stagione della serie TV anime, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente immaginare in termini di ricchezza di abilità, di attacchi e di mosse da padroneggiare.

L'uscita di My Hero One's Justice 2 è prevista nel corso del 2020. La rosa di piattaforme su cui vedrà la luce il nuovo picchiaduro in salsa jappa di Bandai Namco comprende tutti i principali sistemi casalinghi, ossia PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.