Bandai Namco: il publisher di Elden Ring interessato a collaborare con Brandon Sanderson

Dopo aver stretto una collaborazione insieme a FromSoftware con George R.R. Martin in occasione della realizzazione dell'ambizioso Elden Ring, sembra che Bandai Namco Entertainment sia interessata a siglare una partnership con un altro celebre autore di romanzi fantasy.

A poco più di un mese di distanza dall'esordio dell'action-RPG, Bandai Namco ha deciso di inviare a Brandon Sanderson un pacchetto omaggio al cui interno sono stati custoditi numerosi oggetti a tema Elden Ring, titolo che con tutta probabilità avrà catturato l'attenzione dello scrittore appassionato del genere fantasy.

L'articolo più interessante che il publisher nipponico ha riservato all'autore è sicuramente una lettera personale in cui Bandai Namco si dice interessata a collaborare con Sanderson. Quest'ultimo ha rivelato di avere in mente da un po' di tempo un concept per lo sviluppo di un videogioco, e probabilmente ne parlerà in dettaglio con la compagnia, prima o poi. Ovviamente questo non costituisce nessuna conferma ufficiale, tuttavia è facile fantasticare su un nuovo souls-like realizzato da FromSoftware in collaborazione con Sanderson.

L'autore noto per aver scritto il libro conclusivo de La Ruota del Tempo (serie di romanzi originariamente ideata da Robert Jordan), oltre che per la trilogia fantasy di Mistborn, ha già rivelato nei mesi scorsi di essere da tempo al lavoro con un noto publisher su un nuovo videogioco, con il reveal ufficiale che dovrebbe arrivare nel corso di quest'anno.