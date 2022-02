Bandai Namco: il publisher di Elden Ring investe per costruire il suo Metaverso

Bandai Namco Entertainment, il publisher che si occupa della pubblicazione di giochi come Dark Souls, Elden Ring, Tekken, Tales of e Pac-Man, ha avviato i piani finanziari per costruire il suo personale Metaverso.

La compagnia nipponica ha dichiarato, nel corso dell'ultimo incontro con gli azionisti, di aver stanziato un fondo da 130 milioni di dollari per dar vita al Metaverso delle sue IP. Questo consentirà, secondo i piani della dirigenza, di conferire maggiore valore ai suoi franchise e di stringere una connessione più salda e ramificata con la sua community, anche al di fuori del Giappone.

"Bandai Namco svilupperà un metaverso per ogni IP come nuovo strumento per la connessione con i fan. In questo Metaverso, prevediamo di creare spazi virtuali che consentiranno ai clienti di godere di varie forme di intrattenimento, anche tramite strutture che sfruttano i punti di forza distintivi di Bandai Namco per fondere prodotti fisici e luoghi con gli elementi digitali.

Puntiamo a strutture aperte che forniscano connessioni con e tra fan e partner commerciali. Attraverso l'IP Metaverse, stabiliremo comunità tra Bandai Namco e i fan, nonché tra i fan stessi. Attraverso queste comunità e questi contenuti, costruiremo connessioni profonde, ampie e sfaccettate che continueranno per lunghi periodi di tempo e ci concentreremo sulla qualità di tali connessioni. In questo modo, lavoreremo per massimizzare il valore della IP nel medio-lungo termine". Il progetto di Bandai Namco, avviato con lo stanziamento dei 130 milioni di dollari, si estenderà e verrà elaborato per tutti i prossimi tre anni.

Nel frattempo, Bandai Namco continua a lavorare al suo nuovo engine proprietario, alla cui realizzazione sta contribuendo anche l'ex supervisore del Fox Engine.