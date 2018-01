Bandai Namco registra i marchi di tre giochi non ancora annunciati

Come segnalato sulle pagine diha recentemente registrato i marchi di tre giochi non ancora annunciati, intitolati

Al momento non abbiamo alcun dettaglio riguardo i tre progetti sopraccitati, sappiamo solamente che la catalogazione del marchio risale allo scorso 11 dicembre ed è stata effettuata in Francia. L'azienda giapponese ha inoltre registrato diversi domini web al momento inaccessibili che, assieme alle schede allegate ai trademark, ci confermano che si tratta effettivamente di software da gioco (lost-on-arrival-game.com, twin-mirror-game.com, under-glass-game.com). Non avendo informazione di alcun tipo a riguardo, non possiamo fare altro che attendere ulteriori aggiornamenti. Cosa vi aspettate da Bandai Namco?