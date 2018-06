Bandai Namco registra il marchio Enterteria, sarà il nuovo capitolo della serie Tales of?

L'ente di classificazione australiano ha aggiunto ai propri registi un nuovo marchio di Bandai Namco Entertainment, chiamato Enterteria. Il trademark rientra nelle categorie 9 e 35, che fanno riferimento al software per intrattenimento e videogames.

Purtroppo il sito dell'ente australiano non include ulteriori informazioni sul marchio, ma, a giudicare dal nome, potrebbe trattarsi di un nuovo Tales of. Il titolo ricorda infatti quello di alcuni dei vecchi capitoli (Vesperia, Zestiria, Asteria, Berseria) e i tempi per un nuovo episodio della serie sembrerebbero maturi, considerando che Tales of Berseria è uscito da circa un anno e mezzo. Bandai Namco annuncerà Tales of Enterteria? Per ora si tratta solo di un'ipotesi, restiamo in attesa di notizie ufficiali.