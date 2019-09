Bandai Namco registra il marchio Klonoa of the Wind Encore

Vi abbiamo già riportato la notizia di nuovi marchi registrati da Bandai Namco, tra cui Splatterhouse Encore e Mr. Driller Encore, ha destato però particolare curiosità la registrazione del nome Klonoa of the Wind Encore... il gatto volante sta per tornare?

Klonoa of the Wind è il titolo originale del gioco uscito nel 1997 su PlayStation e arrivato in Occidente l'anno successivo con il nome Klonoa Door to Phantomile. Il marchio Klonoa of the Wind Encore sembra suggerire una possibile remaster del gioco, esattamente come accaduto con Katamari Damacy ReRoll, conosciuto in Asia come Katamari Damacy Encore.

Non è chiaro se Bandai Namco voglia rimasterizzare il primo Klonoa o magari riproporre il remake datato 2008 e uscito in esclusiva su Wii. Altra ipotesi potrebbe essere legata alla produzione di un nuovo episodio della serie anche se questa idea sembra essere la meno probabile tra le tante rumoreggiate in queste ore.

E' certo, in ogni caso, che Bandai Namco stia pensando di riportare in vita alcuni vecchi classici del suo catalogo, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali in merito.