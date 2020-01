Bandai Namco registra il marchio Mr. Driller Drill Land in Europa

Bandai Namco Games ha registrato il marchio Mr. Driller Drill Land in Europa. Non si tratta del trademark del tutto nuovo in quanto il nome è già stato usato per un gioco pubblicato su GameCube nel dicembre 2002 in Giappone e mai giunto in Occidente.

Lo scorso mese di settembre il publisher ha registrato il marchio Mr. Driller Encore, stesso sottotitolo utilizzato per la remaster di Katamari Damacy, pubblicata con il nome Katamari Damacy Reroll in Europa e Nord America e Katamari Damacy Encore in Giappone. Indizi che farebbero pensare ad un prossimo annuncio di Mr. Driller Drill Land Remastered, sebbene al momento non ci siano conferme in merito.

La serie Mr. Driller è ferma ormai da molti anni e non ha trovato sbocchi sulle console di attuale generazione, faticando anche su piattaforme mobile come smartphone e tablet. Il primo episodio, Mr. Driller, è stato incluso nella lineup di PlayStation Classic, questa l'apparizione più recente del personaggio, per un certo periodo utilizzato anche come mascotte di Namco tra la fine degli anni '90 ed i primissimi anni 2000.