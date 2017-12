Bandai Namco registra il marchio One's Justice in Europa

ha registrato nelle scorse ore il marchio "" in Europa, cosa che farebbe pensare a una possibile localizzazione del primo videogioco della serie, annunciato la scorsa settimana.

Allo stato attuale, il lancio di My Hero Academia One's Justice è confermato solo per il mercato giapponese, tuttavia la registrazione del trademark rende decisamente probabile l'approdo dello stesso anche in Occidente.

My Hero Academia One's Justice è atteso per il 2018 su PlayStation 4 e Nintendo Switch, l'edizione inglese potrebbe essere svelata il quindici dicembre, data in cui Bandai Namco dovrebbe annunciare cinque nuovi giochi. La scorsa settimana, il publisher ha aperto il sito ufficiale giapponese di One's Justice, pubblicando i primi screenshot in-game.