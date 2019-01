Bandai Namco registra il marchio Shining Soldiers: nuovo Saint Seiya in vista?

Il 17 dicembre dello scorso anno Bandai Namco Entertainment ha registrato il nuovo marchio Shining Soldiers in Giappone. Nella documento viene chiaramente specificato che si tratta di un prodotto destinato a fini videoludici.

La compagnia nipponica non ha fornito alcun dettaglio sul progetto, ma il nome del marchio sembra essere legato alla serie Saint Seiya. Che stia per arrivare l'annuncio di un nuovo gioco dedicato ai celebri Cavalieri dello Zodiaco? I tempi, dopotutto, sembrano essere maturi. I titoli più recenti sono i picchiaduro Saint Seiya: Brave Soldiers, pubblicato nel 2013 esclusivamente su PlayStation 3 nel 2013, e Saint Seiya Soldiers' Soul, lanciato due anni più tardi su PlayStation 3, PlayStation 4 e PC Windows.

Dal momento che non sono disponibili altre informazioni, non possiamo far altro che attendere con pazienza un annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco Entertainment. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che presto i Cavalieri dello Zodiaco Pegasus e Sirio appariranno in Jump Force, picchiaduro crossover nel quale saranno presenti innumerevoli personaggi provenienti dai tanti universi di Shonen Jump. L'uscita di questo titolo, sempre edito da Bandai Namco, è fissata per il 15 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC.