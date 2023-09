Bandai Namco registra una valanga di marchi, anche Operation Memories e Fractured Daydream

Bandai Namco Entertainment ha registrato nei giorni scorsi numerosi marchi legati a progetti (non necessariamente videogiochi) non ancora annunciati da parte della compagnia giapponese. Ecco la lista dei nomi protetti e ora di proprietà di Bandai Namco.

Operation Memories e Fractured Daydream sono stati registra il 6 settembre in Europa, Pac-Man Roller è stato registrato il 31 agosto negli USA e il 4 settembre in Europa mentre Pac-Man Superfest è stato registrato il 28 agosto negli Stati Uniti e il 30 agosto in Europa e Giappone.

Pac-Man Slider invece è stato registrato solo negli Stati Uniti il 25 agosto, infine il marchio Shadow Labyrinth è stato depositato il 30 agosto in Giappone, il 22 agosto in Nord America e il 21 agosto in Europa.

Ad oggi, nessun videogioco o prodotto d'intrattenimento con questi titoli è stato annunciato da Bandai Namco, evidentemente l'azienda ha voluto intanto proteggere i marchi e tutelarsi da eventuali utilizzi non autorizzati degli stessi, prossimamente scopriremo a cosa verranno associati.

E' probabile che alcuni di questi siano dei nomi in codice per nascondere altri progetti, ad esempio c'è chi specula che i nomi Operation Memories e Fractured Daydream possano in qualche modo essere legati a Tales of o Sword Art Online ma si tratta solamente di rumor non confermati.