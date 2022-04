Bandai Namco sta rimasterizzando un action 3D di Nintendo per Switch?

Bandai Namco e Nintendo hanno da sempre un buonissimo rapporto, tanto che Bandai Namco Studios ha collaborato allo sviluppo di Super Smash Bros Ultimate e di altri progetti della casa di Kyoto. Adesso sembra che la casa di Pac-Man e Tekken sia al lavoro sulla remaster di un "Action Game 3D" targato Nintendo.

Il sito giapponese di Bandai Namco è alla ricerca di varie figure professionali tra cui planner e artisti con esperienza in ambientazioni 3D e Remaster HD. Queste figure verranno inserite in un team che si sta occupando di rimasterizzare un gioco d'azione 3D di Nintendo, nella descrizione si parla proprio di un progetto realizzato sotto contratto per conto della casa di Mario, facendo intuire dunque come si tratti di una IP di proprietà della compagnia di Kyoto.

Ricordiamo che secondo alcuni rumor Bandai Namco e Nintendo avevano fondato un team a Singapore per lavorare su Metroid Prime 4 e su un nuovo Ridge Racer esclusivo per Nintendo Switch, come sappiamo lo sviluppo di Metroid Prime 4 è stato riavviato nel 2019 sotto la guida di Retro Studios mentre il nuovo Ridge Racer (mai annunciato) è scomparso definitivamente.

Parlando di giochi d'azione 3D in casa Nintendo la mente corre ovviamente a The Legend of Zelda, oppure chissà, al tanto desiderato ritorno di Kid Icarus, anche se in questo caso le speranze sembrano essere decisamente più flebili.