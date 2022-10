Bandai Namco rinnova i marchi Ace Combat, Pac-Man, SoulCalibur e Tekken

Arrivano dal Giappone notizie riguardo il rinnovo di alcuni marchi targati Bandai Namco: il publisher giapponese ha rinnovato il 17 ottobre i nomi Ace Combat, Pac-Man, SoulCalibur e Tekken.

Normali operazioni legati e burocratiche per mantenere il possesso dei nomi in questione, ancora oggi molto sfruttati da Bandai Namco Games. Ace Combat 7 Skies Unknown ha riscosso un buon successo e ci si aspetta l'annuncio di Ace Combat 8 nel prossimo futuro, Pac-Man non ha certo bisogno di presentazioni mentre la serie SoulCalibur è ferma dal 2018, anno di lancio di SoulCalibur 6.

Chissà che SoulCalibur 7 non possa vedere la luce nel prossimo futuro, nel frattempo però Bandai Namco è impegnata in Tekken 8, annunciato la scorsa estate in arrivo nel corso del 2023. La holding giapponese ha voluto proteggere e tutelare le denominazioni in questione, da qui la necessità di rinnovare i marchi registrati e difendere i propri copyright.

Da segnalare infine la registrazione di un nuovo marchio da parte di Konami, avvenuto in Giappone il 3 ottobre scorso. Si tratta del nome Creative Front e non sappiamo se questo si riferisca ad un nuovo progetto in via di sviluppo, oppure ad un engine grafico o magari ad un nuovo studio interno della compagnia.