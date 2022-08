Bandai Namco ha rinnovato i marchi di Time Crisis e Steel Gunner: tornano gli arcade?

Mentre le attenzioni del mondo videoludico erano rivolte alle grandi fiere estive e al futuro dei videogiochi, Bandai Namco Entertainment rinnovava i marchi di due classici sparatutto che impazzavano nelle sale giochi negli anni '90.

Stando a quanto riferito da VGC, questo mese Bandai Namco Entertainment ha rinnovato i marchi di Time Crisis e Steel Gunner, registrandoli in categorie come "dispositivi per videogiochi arcade", "videogiochi online" e altre ancora. La varietà delle possibili applicazioni del marchio rendono difficile prevedere le intenzioni della compagnia giapponese, tra l'altro il loro rinnovo non rappresenta neppure una garanzia del loro ritorno in auge.

In attesa di scoprire l'uso che Bandai Namco Entertainment intende farne, ricordiamo che Steel Gunner è stato il primo titolo light gun dello studio. Lanciato nel 1990, nel giro di due anni è stato seguito da Steel Gunner 2. Entrambi i giochi erano incentrati su Garcia e Cliff, un duo di poliziotti muniti di tute mecha di tipo Gargoyle. Time Crisis è invece nato nel 1995 dando vita ad una serie di on-rails light gun shooter ancor più longeva, giunta fino al 2015 con il quinto capitolo, il quale rappresenta anche l'ultimo gioco di questo tipo lanciato da Bandai Namco nelle sale arcade.